Dieta Sirt, cos'è il regime alimentare del gene magro che conquista i vip

La dieta Sirt prevede un programma personalizzabile di ricette sia per la fase 1 (dimagrimento), che per la fase 2 (mantenimento). Inoltre presenta cibi facilmente reperibili ed economici, escludendo l'acquisto di pillole e integratori. Secondo i tabloid britannici, la cantante Adele avrebbe perso ben 30 chili seguendo la dieta Sirt e, di recente, arebbe ripreso a seguirla, come testimoniato dalla splendida forma esibita nelle ultime uscite pubbliche.

Dimagrire senza fatica e, soprattutto, senza togliere nessun alimento dalla propria? Secondo i nutrizionistiè possibile grazie alla. La cosiddetta "dieta del gene magro" funziona diversamente rispetto a tutte le altre diete: il suo scopo è quello di attivare il metabolismo e moderare l'appetito agendo su una particolare famiglia di geni, le sirtuine. Questi geni, conosciuti anche come "super regolatori metabolici” influenzano la capacità di bruciare grassi, l’umore e altri meccanismi metabolici.A differenza di altre diete, che dicono cosa eliminare, la dieta Sirt dice cosa inserire nell’. Cibi come peperoncino, cioccolato e tè verde aiuterebbero, secondo gli autori del libro "Sirt, la dieta del gene magro", ad attivare le sirtuine e ottenere gli stessi effetti benefici del digiuno senza gli svantaggi. La dieta Sirt, seguita anche volti noti come la cantante, promette di far perdere 3,5 chili in soli 7 giorni.