La dieta post parto di Jessica Simpson: «Persi 45 chili in sei mesi»

Jessica Simpson ha perso 45 chili di peso grazie a una rigorosa ha perso 45 chili di peso grazie a una rigorosa dieta . La cantante , che aveva preso molto peso durante la sua ultima gravidanza, ha “festeggiato” il suo traguardo raggiunto con una dieta con un post dal suo account Instagram . La bilancia per Jessica, prima della cura dimagrante, segnava 108 chili e gran parte del peso era stato accumulato durante la gravidanza dell’ultimo figlio, Birdie. Non senza sforzo però in sei mesi la cantante ha risolto la sensazione:

Sei mesi. 45 chili in meno (avevo raggiunto i 108 chili) - ha scritto in un post su Instagram in cui ha pubblicato anche un suo scatto - il mio primo viaggio lontano da Birdie mi emoziona per molte ragioni, ma sono orgogliosa di essere di nuovo me stessa. Anche quando sembra impossibile, scelgo di lavorare duro

.

