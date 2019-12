Tentati da panettoni e torroni, mantenere il peso giusto è una impresa. Piccole accortezza per restare in forma

Tempi duri, quelli delle feste natalizie. Tra castelli di panettone e montagne di torroni, mantenere il peso forma è davvero impresa da guinness dei primati. Tuttavia, durante questo periodo, è possibile seguire accorgimenti e piccole accortezze così da restare in forma nonostante la girandola di cibi da cui siamo circondati.



I cardiologi

I primi a scendere in campo sono i cardiologi, riuniti a Roma per l’80esimo congresso. Tutti insieme ricordano le regole proteggi-cuore. «Per i cardiopatici raccomando il rispetto assolute delle terapie prescritte dal medico», sottolinea Francesco Romeo, presidente della Fondazione italiana cuore e circolazione Onlus, nonché direttore della Uoc cardiologia del Policlinico di Tor Vergata a Roma. Che stigmatizza: «Bere alcolici, fumare o respirare il fumo altrui per la permanenza in ambienti chiusi è un rischio per la salute cardiovascolare di tutti, in particolare per chi ha già problemi. Per questo, insisto, prima di tutto, di non dimenticare di assumere le terapie prescritte e di osservare una giornata di digiuno se il giorno precedente si è esagerato. Una giornata ‘compensatoria’ è un molto efficace per ridurre il rischio di stress per le nostre arterie». Nel dettaglio, si associa Francesco Barillà, professore di Cardiologia all’università Sapienza di Roma, «sia per chi sta bene sia per chi soffre di problemi cardiovascolari, il consiglio è unico: non eccedere con fritture e cibi grassi, bere molta acqua, fare movimento fisico per compensare le mangiate e, nei giorni successivi, osservare un regime alimentare più restrittivo».



I consigli dei dietologi

Dietologi e nutrizionisti vanno a braccetto: è importante abituarsi all’idea che qualche rinuncia ci vuole sempre. L’ideale, per esempio, sarebbe seguire una dieta preventiva un mese prima di Natale così da perdere quei 2 o 3 chili che si prevede di recuperare durante le feste. Ma se per fare questo è già tardi, allora diventa fondamentale sapere come comportarsi a tavola durante le feste natalizie. Il primo step, come ricorda la dietologa Nadia Formiti, è prestare attenzione alla quantità e cioè, piuttosto che rinunciare alle pietanze, è importante limitare la quantità dei cibi. Insomma, mangiare ma senza eccessi. Il secondo punto da osservare è il condimento: non bisogna esagerare, sale compreso, e, comunque, sono preferibili quelli vegetali. Lo step successivo riguarda un comportamento poco diffuso: mangiare lentamente. Così facendo, infatti, si avverte una sensazione di sazietà prima del dovuto. Altro pezzo del puzzle è quello relativo alle bevande: occorre non abusare degli alcolici, come delle bevande gassate e molto zuccherate mentre va bevuta molta acqua. Una regola da rispettare assolutamente è quella secondo cui non si possono saltare i pasti: quindi, mangiare regolarmente i tre pasti principali e, se possibile, 2 spuntini al giorno. E’ fondamentale poi limitare il consumo di salumi e formaggi. «Sono ricchi di grassi – spiega Formiti – e, dunque, meglio farne solo un piccolo assaggio». Sarebbe bene anche alternare le abbuffate ovvero se già si sa che a cena si mangerà molto, è meglio mantenersi leggeri a pranzo o viceversa. E’ infatti fondamentale non dare continuità ai pasti abbondanti. Un capitolo a parte meritano i dolci: meglio consumarli a colazione o a pranzo ed evitarli durante le cene. Un ultimo suggerimento: stabilire i giorni in cui esagerare così da dare libero sfogo alle voglie più recondite.



Il fitness sotto l’albero

A Natale, bilancia e vita sociale hanno una relazione molto, molto complicata. Ecco, allora, consigli ad hoc anche per il fitness. «Durante questo periodo è consigliabile un allenamento Hiit, ad alta intensità, che non necessita di attrezzi e macchinari ma si può facilmente fare da casa», spiega Marco Maggioni, personal trainer. In questo allenamento, «si alternano esercizi ad alta e medio-bassa intensità e per fare meno fatica è importante concentrarsi il più possibile facendo pause corte e prestando attenzione alla respirazione». Il circuito è composto di 30 secondi a esercizio e massimo 10 di pausa tra uno e l’altro, più un minuto di recupero tra le serie. Gli esercizi sono: il jumping jack, lo squat, gli affondi con rotazione, lo squat sumo e salto, la mountain climber, i piegamenti sulle braccia, il burpees, le flessioni del busto e delle gambe. Per un po’ di aerobica, occorre avere a disposizione un tappetino fitness, per fare alcuni esercizi alla sbarra si può usare il manico di scopa, che può trasformarsi in un attrezzo ginnico versatile mentre, per le spalle e le braccia, si possono utilizzare i classici ‘pesetti’ dei corsi di fitness, i manubri da ginnastica. Un altro accessorio leggero con cui fare attività fisica sono gli elastici e il fitness stepper. Ma anche la fitball, adatta a tutti e la cyclette, ottimo strumento per scaldare i muscoli. Per allenare le gambe e le braccia, sono utili anche i bilancieri con i dischi, per aumentare il peso.

