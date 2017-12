Dieta dopo Natale per essere in forma a Capodanno: consigli contro i chili di troppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finiti i bagordi natalizi si avvicina il cenone di Capodanno, per questo è bene seguire delle semplici regole a tavola per evitare troppi eccessi e per mantenere la forma fisica. Sconsigliate in modo assoluto sono le diete drastiche o i rimedi fai da te, che spesso danneggiano salute e linea più di quanto si possa pensare, la parola d'ordine è invece detox.Prima di tutto vanno eliminate le bevande alcoliche e i cibi con troppi zuccheri e troppo calorici, tutto per abbassare il livello di tossine nel corpo, quindi è essenziale bere molta acqua, mangiare molta frutta e verdura e preferire i legumi alle carni rosse, ok invece per quelle bianche. Il metabolismo in questi giorni va aiutato, quindi è bene ricordare di fare degli spuntini, mattina e pomeriggio, piccoli pasti leggeri a base di yogurt, centrifugati o frutta secca. Non vanno eliminati i carboidrati, ma vanno mangiati con moderazione, visto che in questi giorni ne sono stati consumati sicuramente più del fabbisogno giornaliero.Ogni pasto deve avere il giusto apporto calorico, quindi è bene evitare condimenti eccessivi e salse, ma non vanno certo saltati i pasti o eliminati dei componenti necessari della dieta. Ovviamente spazio all'esercizio fisico, anche se si è in clima di festa è vacanze non bisogna impigrirsi, quindi fare attività fisica giornalmente aiuta a smaltire i chili in eccesso e le calorie assunte, senza esagerare.