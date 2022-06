Le analisi da fare subito se la dieta per dimagrire non funziona e soffri il caldo

Ci sono esami da fare se, nonostante la dieta, non si riesce a dimagrire? Sì. Lo stesso vale se alla mancata riduzione di peso si somma la sofferenza prolungata per il caldo anche se patire le alte temperature in queste settimane è del tutto ovvio e normale. È importante però sapere che potrebbe esserci qualche altro problema alla base della nostra sofferenza.

Gli esami da effettuare

Ecco di seguito gli esami consigliati, ovviamente è sempre meglio rivolgersi prima al proprio medico curante. Prima di tutto bisogna controllare HCT: ematocrito. Il valore è in percentuali e indica quanta parte di volume di sangue è costituita da globuli e quanta da plasma. Poi si deve controllare il numero di globuli bianchi. A questo vanno abbinate le analisi dell'insulinoresistenza, gli esami della tiroide e il gastropanel.

Ultimo aggiornamento: 17:32

