Diciotti, chiesta archiviazione per il premier Conte e i ministri Di Maio e Toninelli

Chiesta l'archiviazione per il presidente del Consiglio, per il vicepremiere per il ministro dei Trasportisul caso. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. La richiesta di archiviazione per la vicenda in cui il ministro Salvini era accusato di sequestro di persona ma per cui la giunta delle immunità del Senato ha negato il processo è stata notificata stamani da parte della Procura di Catania.