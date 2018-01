Diciottenne trovato morto nel garage: «Programmava un viaggio in moto»

di Roberta Pugliesi

Diciottenne trovato senza vita nel garage di casa. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17 in una casa di via Madonna della Quercia, a Sora.Il ragazzo, E. C. queste le sue iniziali, è stato rinvenuto dai familiari che hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Purtroppo a nulla sono valsi i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Sul posto anche i Carabinieri del Norm e della locale stazione che hanno avviato tutti gli accertamenti e la polizia locale. Non si esclude che possa essersi trattato di un gesto estremo ma al momento non si tralascia alcuna ipotesi.La notizia ha fatto rapidamente il giro della città, dove sia il giovane che la sua famiglia sono molto conosciuti e stimati, suscitando profonda commozione e stupore. Il giovane fino a ieri è apparso sereno e stava programmando un lungo viaggio in motocicletta, un sogno che stava per realizzare nell'anno della sua maturità.