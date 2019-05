Finto esperto di pietre preziose ruba un diamante da 45 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donnail furto di unall'interno di uno tra i più esclusivi hotel parigini, nell'VIII arrondissement. Lunedì pomeriggio, la signora si era recata nell'albergo dove aveva appuntamento con due uomini, uno dei quali - presunto esperto di pietre preziose - doveva farle una valutazione del diamante. All'interno del bar, l'uomo ha esaminato attentamente la pietra prima di restituirla alla proprietaria. Concluso l'incontro, i due uomini e la donna si sono salutati.si è resa conto che il suo diamante era stato sostituito con un'imitazione e si è presentata in commissariato per denunciare quanto accaduto. Le indagini sono affidate agli investigatori della Brigata per la repressione della criminalità che dovranno ricostruire l'intera vicenda.ed è opera di veri e propri prestigiatori che chiedono di vedere gioielli, riuscendo poi talvolta a sostituirli con le copie. Resta da capire, osserva la fonte, cosa ne sarà della pietra di cui è stata denunciato il furto: nelle sue dimensioni di partenza difficilmente potrebbe passare inosservata, ridotta in pietre più piccole per essere venduta perderebbe però valore.