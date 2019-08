Governo, Luigi Di Maio: «C'è accordo con Pd per Conte premier. Ho rifiuato offerta della Lega di fare il presidente del Consiglio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Oggi abbiamo detto che c'è un accordo politico con il Pd affinché Giuseppe Conte possa diventare di nuovo presidente del Consiglio».«Si sono alimentate tante polemiche sulla mia persona - ha aggiunto Di Maio - e mi ha sorpreso che in una fase così delicata qualcuno abbia pensato al sottoscritto piuttosto che al bene del Paese. La Lega - ha precisato - mi ha proposto di propormi come premier per il M5s e mi ha informato di averlo comunicato anche a livello istituzionale. Li ringrazio con sincerità ma con la stessa sincerità dico che penso al bene di questo Paese e a non me»Di Maio ha ricordato l'impegno preso con gli italiani rispetto al taglio delle tasse e, soprattutto, sul disinnesco delle clausole di salvaguardia: «Abbiamo preso degli impegni con gli italiani come quello di evitare l'aumento dell'Iva a fine anno. Ebbene, costi quel che costi, questi impegni vogliamo mantenerli»«Lasciatemi dire infine - ha concluso di Maio - che i cittadini hanno assistito a un dibattito poco edificante su ruolo e cariche. Come capo politico chiederò che il percorso di formazione del nuovo governo parta dalla redazione di un programma omogeneo. Solo dopo si potrà decidere chi sarà chiamato a realizzare le politiche concordate e su questo chiediamo che si rispettino alle prerogative del presidente della Repubblica e del presidente del Consiglio».