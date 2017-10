Di che colore vedete questa scarpa? Il nuovo rompicapo che divide il web

ALGUIEN QUE ME DIGA DE QUE COLOR ES ESTA ZAPATILLA pic.twitter.com/HHPNrLQ131 — MsDiosaVsMugrosa✨🌰 (@aahrrree) 11 ottobre 2017

Cómo ves la zapatilla? — Pendejis (@OtraPendeja) 11 ottobre 2017

RT si la ves gris y celeste

MG si la ves rosa y blanca pic.twitter.com/8HFeAsfWgv — Julio ☭ (@Vitalisioo) 10 ottobre 2017

ROMA - Ricordate 'The Dress', lo scatto del vestito che aveva diviso gli utenti di tutto il mondo sui social? Alcuni lo vedevano di colore blu e nero, altri bianco e oro, per effetto di una strana illusione ottica. Oggi un nuovo caso, molto simile, sta facendo impazzire gli utenti un po' ovunque. Protagonista, questa volta, una scarpa, per l'esattezza una sneaker prodotta da Vans, un modello indossato da moltissimi giovani.Tutto è cominciato da uno scatto pubblicato su Twitter. «Qualcuno mi dica di che colore è questa scarpa!», si legge in un tweet corredato dall'immagine che sta spopolando sul web. Anche in questo caso gli utenti sono divisi: c'è chi la vede di colore bianco e rosa e chi invece celeste e grigio. E anche chi puntualizza: «Il colore è grigio e verde acqua».Nel frattempo c'è chi ha deciso di lanciare dei sondaggi su Twitter: in un caso c'è una leggera prevalenza della tesi del grigio e celeste, in un altro la situazione è di quasi sostanziale parità. E voi, di che colore vedete la scarpa?