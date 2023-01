Detenuto morto in carcere, i familiari presentano un esposto

Hanno presentato un esposto in procura i famigliari di Simone Maccarone, il 52 enne di Vasto morto nella mattinata di martedì scorso all'ospedale Santo Spirito di Pescara. L'uomo, già ricoverato in precedenza per un malore mentre era detenuto nel carcere della cittadina adriatica, è stato poi dimesso, ma una volta tornato in cella si è sentito nuovamente male. È stato immediatamente trasportato nel nosocomio pescarese, dove purtroppo è in seguito deceduto.

I familiari però, sconvolti dalla morte di Simone, non riescono a darsi pace e vogliono fare chiarezza sulla precisa dinamica che ha portato al decesso del loro caro. Hanno quindi deciso di presentare un esposto presso la procura della Repubblica di Pescara richiedendo di effettuare un esame autoptico sul corpo di Simone, che a tal fine non è stato ancora tumulato. Il loro dubbio risiederebbe in particolare sui tempi e sulle modalità delle cure somministrate all'uomo nell'ospedale della cittadina adriatica. Nei giorni scorsi, fortemente preoccupati per le condizioni fisiche in cui versava Simone, avevano presentato ben sette istanze, l'ultima mercoledì scorso, ma sono state tutte rigettate. E adesso sono in attesa di ricevere la risposta della procura, che entro la giornata di oggi dovrebbe decidere se effettuare l'autopsia.