«L'aiuto io», soccorre l a 74enne ferita nella caduta ma poi le ruba 1400 euro

PORDENONE - Soccorre unache erae caduta a terra per strada; la accompagna a casa ma, durante il tragitto, infila di soppiatto la mano nella borsa della donna e leilcon 1.400 euro. È successo anel primo pomeriggio di oggi, domenica 29 aprile.Sono le 13.30 quando l'anziana, 74 anni, del posto, cade per terra. In suo aiuto arriva un uomo di 35 anni, G.N., residente in provincia di Bari, ma domiciliato a Pordenone. Lui si mostra cortese e gentile: si offre di accompagnarla a casa e lei accetta. Ha incontrato un gentiluomo. Invece è un ladro.Entrata in casa, infatti, l'anziana si accorge che non ha più il portafoglio. Chiama la polizia di Stato. Sul posto arrivano gli agenti della squadra volante che, sulla scorta della descrizione fornita dalla 74enne, si mettono sulle tracce del malvivente. Lo individuano poco dopo, alle 15, per le strade della città, in compagnia di una donna. Nel frattempo si eraIl 35enne viene portato in questura e alla fine confessa il furto; consegna tutto il denaro rubato che viene subito restituito all'anziana. Lui, invece, vienea piede libero per furto aggravato.