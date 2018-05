«Italiani scrocconi»: querela allo Spiegel, chiesto un euro di risarcimento a cittadino

di Annalisa Fregonese

Ha ricevuto l’incarico di procedereda un comune lavoratore. Un cittadino come tanti che si è sentito offeso nel sentirsi dare dell’italiano. L’avvocato Andrea Codognotto, legale con studio in via Mazzini, in centro città, non ci sta a quanto il giornalista Jan Fleischauer ha scritto nel suo articolo apparso nel noto giornale tedesco.«Ho accettato il mandato del cliente – spiega il legale – perché condivido totalmente il suo pensiero. PerchéMa come si permette di darci degli scrocconi, dei mendicanti, di persone che non hanno voglia di lavorare? È come se io dicessi che tutti i tedeschi sono nazisti. Ovvio che non lo farei mai, prima di tutto perché non lo penso e non lo credo, poi appunto perché non si può generalizzare. Qui entra in campo pure la deontologia professionale, che non è stata rispettata. Come si può dare dello scroccone o del mendicante a quelle centinaia di famiglie che hanno vissuto la crisi sulla loro pelle? Con uomini e donne che si sono ritrovati senza lavoro e si sono dovuti ingegnare per riuscire a mandare avanti la famiglia?».«Se ne ricaveremo qualcosa – aggiunge l’avvocato Codognotto – sarà devoluto a quelle famiglie che in questa crisi hanno perso tutto».