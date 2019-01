Depressione post partum cos'è e come si può prevenire o curare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per le neomamme è un vero e proprio incubo: la(in latino: ‘dopo il parto’) è una particolare forma di depressione e disturbo nervoso che può colpire alcune donne dopo il parto, a partire dal terzo o quarto giorno, e può avere una durata di diversi giorni o addirittura settimane.Ildi soli tre giorni scaraventandola per terra per poi tentare il suicidio, è certamente un caso limite: questo tipo di patologia si può manifestare con forme di psicosi, ed è più diffusa di quanto si pensi. Più della metà delle neomamme manifesta leggeri sintomi di depressione (nelle forme più leggere si parla di, come crisi di pianto, ansia e irritabilità: sintomi che solitamente tendono a scomparire nell’arco di pochi giorni.Lanelle sue forme peggiori può durare invece diversi mesi, e presenta sintomi come indolenza, esaurimento nervoso, disperazione, insonnia, affaticamento, crisi di pianto improvvise e immotivate, repentini cambi di umore e disinteresse per il bambino stesso. La forma più grave in assoluto è senza dubbio la, che porta nelle neomamme stati di agitazione, pessimismo, disagio sociale, paranoia, allucinazioni e tendenze suicide o omicide nei confronti del bambino. Sebbene alcuni studi diano la responsabilità di questo tipo di disturbo ad alcuninelle donne, la scienza non ha ancora scoperto una spiegazione definitiva.Prevenire o curare questo tipo di disturbo non è facile: per evitare che arrivi serve agire a livello psicologico da parte di chi sta attorno alla neomamma, alleviando i suoi impegni o le sue preoccupazioni nei giorni successivi al parto. Curare la depressione post partum invece è possibile con metodi diversi a seconda della gravità dei sintomi: si va dalla semplice psicoterapia all’assunzione di farmaci ansiolitici e antidepressivi. Se i sintomi sono allarmanti e persistono per oltre due settimane, si consiglia di rivolgersi ad uno specialista.