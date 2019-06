Addio al celibato, coppia di spacciatori smascherata tenevano la coca nei boxer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DUEVILLE/VILLAVERLA - In due settimane di indagini, anche con agenti in borghese, la polizia locale Nordest Vicentino ha chiuso il cerchio su una coppia sospettata di rifornire di cocaina le piazze di Dueville e Villaverla, in particolare nei fine settimana e per feste di addio al celibato. Sabato gli agenti del comandante Giovanni Scarpellini hanno predisposto un servizio mirato. Intercettata l’auto della coppia A. B., 24enne di Velo d'Astico, e I. P., una 30enne di Dueville, con passeggero il 33enneM.P., lungo la Provinciale 50 che collega Dueville a Villaverla gli agenti hanno provveduto a fermarla. Inconsapevole di essere conosciuto il 24enne ha fornito nome e data di nascita falsi. Così è scattata la perquisizione.Nei boxer del conducente sono stati trovati e sequestrati 10 grammi di cocaina, altri tre grammi erano nascosti negli abiti della donna, mentre il passeggero albanese è stato trovato in possesso di 710 euro in contanti e poco più di un grammo di cocaina. È stata trovata anche sostanza da taglio e un bilancino di precisione. La coppia ha dichiarato di avere raccolto 400 euro per comprare dall'amico albanese 10 grammi di cocaina richiesta per una festa di addio al celibato e di avere sostituito tre grammi di droga con sostanza da taglio per aumentare il loro guadagno. Tutti e tre sono stati denunciati per spaccio. Il 24enne dovrà rispondere al magistrato anche di false dichiarazioni.