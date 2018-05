Mancano i soldi sul bancomat: scopre il tradimento della moglie

di Nicola Sorrentino

PAGANI - Sul suo conto c’erano movimenti sospetti. «Non ho mai fatto queste spese»: così un 40enne paganese in Campania, sposato e con figli piccoli, aveva scoperto la strana circostanza dopo una verifica sull’estratto e sul saldo bancario cointestato con la moglie. Lo aveva spiegato anche ai carabinieri, dopo aver sporto denuncia. «Qualcuno dev’essere entrato in qualche modo sul mio conto, riuscendo a fare queste spese». Gli ammanchi corrispondevano a diverse migliaia di euro, con diverse e singole spese visibili da una prima verifica. Le indagini dei carabinieri avevano però accertato che tutte quelle spese riguardavano pernottamenti e soste in un albergo della zona pedemontana dell’Agro nocerino, tra Pagani ed Angri. I pagamenti erano di circa 50 euro. Nuove ed ulteriori verifiche portarono poi alla scoperta che chi pagava, in realtà, era la moglie dell'uomo che aveva presentato denuncia. Poteva farlo, essendo legittima titolare della carta. La denuncia ha permesso che il denunciante scoprisse che la moglie, in quell'albergo forse, non si era recata da sola. In termini penali, è caduta anche la sussistenza del reato. Non si trattava dunque di una truffa o di un tentativo di clonazione della carta, con conseguente ammanco di denaro. Ma di una, forse due, "scappattelle" della moglie del denunciante.