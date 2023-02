Dentista dei Vip condannato in Cassazione: «Bocca rovinata alla paziente»

Una sua paziente si era rivolta a lui per avere dei denti perfetti, ma il cosiddetto dentista dei Vip le ha rovinato per sempre la bocca. Così la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso effettuato dallo specialista, orginario di Aosta, condannato in Appello, nel 2021, a tre mesi per lesioni colpose gravi e al pagamento di una provvisionale di 10mila euro alla donna.

Le motivazioni

Per la Cassazione, come si legge nelle motivazioni della sentenza, «i giudici di merito (la Corte d'Appello di Torino ndr.) hanno correttamente affermato che la completa avulsione dei denti dell'arcata superiore aveva comportato un indebolimento permanente dell'organo della masticazione», inoltre, «hanno attestato che i denti avulsi potevano essere recuperabili e che un impianto dentale non avrebbe mai potuto assicurare la medesima funzionalità della funzione masticatoria».

Il caso

La vicenda della donna di 49 anni che lavorava nel mondo della moda, è giunta fino al grado di giudizio più alto. La paziente, nellautunno del 2015, si era rivolta a una clinica di Rivalta, in provincia di Torino, all'epoca gestita dal dentista, per un trattamento di implantologia in modo da ottenere denti più bianchi e perfetti. La donna aveva subito un intervento chirurgico in cui le vennero asportati tredici denti e senza un impianto dentale sostitutivo perché incompatibile con le caratteristiche della sua arcata dentaria. Ma il danno subito non è stato risolto nemmeno con altri due interventi e così aveva deciso di passare alle vie legali chiedendo i danni per quanto subito.