Denise Pipitone, rivelazione a La Vita in Diretta: «Ho visto Anna Corona all'orario del rapimento». Ecco cosa ha fatto

Si torna a parlare di Denise Pipitone. Oggi a La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano, si torna a battere sul caso della piccola scomparsa il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo. Ospite in collegamento Paolo, l'ex cuoco del ristorante Ruggero II, hotel nel quale lavorava Anna Corona (l'ex moglie di Pietro Pulizzi padre di Denise). «Ci hanno chiamato di notte - racconta paolo all'inviata Lucilla Masucci - al comando dei carabinieri dopo una settimana dieci giorni dal rapimento. Il giorno della sparizione di Denise, ho visto Anna Corona a pranzo in hotel. All'orario di pranzo era lì con noi, mi sembra strano che sia stata lei. Non so se qualcuno abbia taciuto la verità. Se qualcuno ricorda cosa è accaduto, che parli. Anche se allora ha avuto timore di perdere il posto di lavoro».

Intervista al titolare dell'hotel

A La Vita in diretta ci si occupa spesso di Denise, poche puntate fa, era stato intervistato anche il signor Vito, proprietario dell'hotel Ruggero: «Quel giorno ho visto Anna Corona, è stata in albergo fino a mezzogiorno. Il personale mangiava a quell'ora. Lo ricordo perché a pranzo lei prese una frutta buona che era per i clienti, io l'ho richiamata e gliel'ho fatto notare. Mangiò un uovo in padella. Fino a mezzogiorno sono certo che fosse lì, dopo non posso mettere le mani sul fuoco».

Le indagini

Sempre di più gli elementi che emergono grazie ai quali agli inquirenti della procura di Marsala continuano a lavorare costantemente. Per questo la Procura ha recentemente aperto una nuova inchiesta sul presunto sequestro della bambina scomparsa da Mazara del vallo, a trovare una verità che manca da 17 anni.

