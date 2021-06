Denise Pipitone, a Mattino 5 le nuove intercettazioni tra Anna e Jessica. «Stai calma». «Eri in casa?»

Sono emerse nuove intercettazioni relative al caso di Denise Pipitone tra Anna Corona e Jessica Pulizzi, risalenti a dieci giorni dopo la scomparsa della bambina. Pulizzi aveva raccontato agli inquirenti di essere rimasta a casa per tutta quella giornata ma in realtà la donna era stata in sei posti diversi quell'11 settembre. La madre, nelle chiamate risalenti all'11 settembre 2004, ha iniziato a riprendeerla chiedendole chiarimenti: «Dicono che sei stata a casa tutta la mattina. Non hai detto che sei uscita con Alice?» si sente in uno degli audio.

APPROFONDIMENTI IL GIALLO Denise Pipitone, il video choc in esclusiva a Quarto Grado:...

«Non perdere le staffe, non sono l'appuntato dei carabinieri»

La figlia nega e risponde in maniera seccata alle domande della madre, Anna Corona però risponde: «Quando parlo non perdere le staffe, perché io sono tua madre, non sono l'appuntato dei carabinieri io ho la testa di andare nella casa di tua sorella» Anna Corona poi continua, invitando la figlia alla calma: «Tu devi stare calma, mi devi solo guardare negli occhi e rispondere. Loro dicono che tu hai dichiarato che sei stata in casa, ho chiesto anche di farmi leggere il foglio della deposizione ma mi hanno detto che non posso leggerlo».

Chi sono Anna Corona e Jessica Pulizzi?

Anna Corona è l’ex moglie di Piero Pulizzi, padre della piccola Denise Pipitone. Secondo alcuni la donna avrebbe avuto un ruolo chiave nella scomparsa e ci sono diverse intercettazioni che la vedono protagonista. Corona accusava Piera Maggio di essere la causa della separazione dal marito. La mare di Denise aveva sempre detto di essere stata oggetto di stalker da parte dell'ex moglie del marito e anche di sua figlia, Jessica Pulizzi. Le minacce erano diventate addirittura più violente nel tempo e oggi qualcuno pensa che dietro la scomparsa di Denise ci sia prorio Anna Corona sospettata nel frattempo di essere causa anche di alcuni eventi spiacevoli, tra cui l’incendio all’erboristeria di proprietà di Piera Maggio.

Denise è ancora viva?

Di recente c'è stato un risvolto nel caso di Mazara del Vallo avvenuto 17 anni fa: in un’intervista, l’ex Pm Maria Angioni avrebbe detto che Denise sarebbe ancora viva e che la verità verrà a galla. Angioni è stata la prima ad occuparsi della vicenda, in affiancamento prima e poi nel ruolo di magistrato titolare dell’inchiesta. Ha smesso di occuparsi del caso dopo il trasferimento a Cagliari da Trapani, ma ha sempre seguito attentamente l’evolversi della vicenda. Nell’intervista, l’ex Pm spiega che i risvolti delle indagini.

la fine di questa dolorosa vicenda»

© RIPRODUZIONE RISERVATA