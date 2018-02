Denaro in cambio di un posto di lavoro Arrestato truffatore

di Maril├╣ Musto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASERTA - Lo hanno bloccato in via Tescione, lungo la strada che attraversa Caserta. A fermarlo sono stati i carabinieri della locale stazione. Pesante l'accusa: truffa. In manette è finito Oreste Marciano di 57 anni residente a Caserta. L’uomo è stato fermato dai militari subito dopo aver ricevuto la somma di 1.000 euro dal truffato, un fabbro della zona.La vittima, aveva poco prima denunciato alla stazione carabinieri che nel mese di gennaio aveva conosciuto l’arrestato; in quell’occasione si era proposto come intermediario per favorire l’assunzione del figlio come agente di polizia municipale del Comune di Caserta o come agente della polizia provinciale di Napoli. Poi, tra gennaio e febbraio, dopo aver rinnovato la promessa, aveva convinto la vittima a consegnargli 17.630,00 euro.Il truffato, al termine dei versamenti, avrebbe dovuto incontrare l'uomo proprio in via Tescione a Caserta per ricevere ancora 2.878,00 euro, ultima trance per definire l’assunzione del figlio.Proprio in questa circostanza sono intervenuti i carabinieri della stazione di Caserta che hanno bloccato e arrestato il truffatore.