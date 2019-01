Delfino spiaggiato, carcassa sparita: «La carne potrebbe essere venduta come tonno»

di Maria DE GIOVANNI

LECCE - Dopo lo spiaggiamento domenica a Torre Rinalda, marina leccese, di un esemplare di media taglia di delfino , il corpo del cetaceo viene trafugato. Ed è subito giallo.Le festività hanno bloccato la rimozione della carcassa dell’animale e ieri sera lo sfogo dell' assessore all'ambiente del Comune di Lecce Carlo Mignone : «Sono stato avvisato da gente del posto che il corpo del cetaceo è stato sapientemente tagliato, sicuramente per essere consumato o anche per essere usato come esca. Adesso non mi sembra il caso di fare polemica però vorrei ricordare che è molto pericoloso mangiare la carne di delfino che qualche scellerato potrebbe vendere come carne di tonno. Ricordo che c'è un pericolo sanitario nel consumare questo tipo di carne perché è carica di elementi tossici come il mercurio e quindi molto pericolosa per la salute. Ho comunque allertato la capitaneria di porto e chiunque di competenza per fare luce sulla vicenda che è a dir poco abominevole. Questi fatti non devono mai accadere, spero che la capitaneria di Porto possa effettuare dei controlli a tappeto in tutte le pescherie della zona per appurare effettivamente che la carne del povero delfino non venga venduta per carne di tonno».