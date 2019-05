Deborah uccide papà violento: «Tutti sapevano nessuno è mai intervenuto»

Come scrive Repubblica questa mattina, Deborah, studentessa del liceo artistico, è descritta da chi la conosce come una bravissima ragazza:

Le vogliamo tutti bene, è la ragazza più grava del mondo ma il padre le aveva spento il sorriso

,

le parole di un conoscente. E di quell’incubo, con il papà violento che picchiava sua madre, Deborah non aveva mai raccontato niente a nessuno

:

Lo sapevamo tutti, tutto il quartiere, ma lei non ha mai detto una parola

, ha detto un altro conoscente.



Ad uccidere Lorenzo Sciacquatori non sarebbe stata una coltellata come sembrava inizialmente, ma un fortissimo pugno dato da Deborah, appassionata di boxe come suo padre (ex pugile) all’uomo, colpito all’orecchio: il pugno avrebbe provocato un’emorragia interna che gli è stata fatale. Sulle cause della morte, maggiore chiarezza potrà essere dat dall’autopsia:

Volevo solo difendere mia madre e mia nonna

, ha detto Deborah, sotto choc, agli agenti che sono intervenuti. Ora è ai domiciliari.

MONTEROTONDO - Era stato denunciato per maltrattamenti ma questo non era bastato a fermarefatto di minacce, insulte, violenze e botte, complice l'alcol: tutti sapevano, ma nessuno era mai intervenuto. Voleva(Roma) dopo aver ucciso suo padre, 41 anni: l'uomo, dopo l'ennesima lite, è stato colpito dalla figlia con un pugno all'orecchio ed è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.