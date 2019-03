Sommerso dai debiti, coltiva marijuana in casa della figlia 55enne condannato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un, padre di una donna di 32 e nonno di quattro bambini, finito in rovina per alcunicontratti negli anni passati, aveva pensato di coltivare e vendereper poter riuscire a sbarcare il lunario. Per farlo, l'uomo aveva pensato ad un posto insospettabile: non la propria, ma quella della, di Newport, in, aveva iniziato a coltivare alcunein alcune stanze non utilizzate della casa della figlia. All'uomo serviva infatti un posto sicuro e insospettabile, e quelle stanze sempre chiuse a chiave gli erano apparse la soluzione migliore. Nella casa della, quindi, il 55enne aveva iniziato a coltivare la marijuana, utilizzando appositi impianti di illuminazione e fertilizzanti.I guai, per l'uomo, erano giunti esattamente un anno fa: un blitz della polizia aveva consentito di rivenire, in casa della figlia, la. Le indagini erano partite dopo che erano emerse delle anomalie nel consumo energetico all'interno della casa dove la figlia viveva con la sua famiglia. Nelle varie stanze utilizzate erano state infatti trovate circa 41 piantine, non ancora mature, ma già in grado di dare, come scrive Wales Online riportando i verbali degli inquirenti , una quantità ditra uno e tre chili, per un valore potenziale compreso tra le ottomila e le 24mila sterline (quasi 28mila euro).Immediatamente arrestato,era stato denunciato insieme alla figlia. Al termine del primo grado di giudizio, il 55enne è stato condannato a venti mesi di carcere. Anche, che si era sempre detta estranea ai fatti, è stata condannata, ma a un anno di servizi sociali. I giudici hanno parzialmente accolto la linea difensiva dei legali della donna: la 32enne non aveva partecipato in alcun modo alla coltivazione né allo spaccio, ma di fatto aveva chiuso un occhio, favorendo il padre.