Davide festeggia la laurea del fratello e muore poco dopo per un malore a 32 anni

Festeggia la laurea in ingegneria del fratello Francesco e dopo pochi giorni un malore improvviso si porta via, a 32 anni, il commerciante e cuoco Davide Gheller. Il cuore di Davide, segnato fin dall'infanzia da una grave patologia, ha ceduto mentre era ricoverato in ospedale.



Molte volte, fin dalla nascita, aveva superato prove difficili ma il suo carattere forte lo aveva aiutato nella lotta contro la malattia. Davide, conosciutissimo a Breda di Piave (Treviso), faceva parte di famiglia storica della quale sono ancora vivi i nonni paterni.

