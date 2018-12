Non risponde alle chiamate del papà al telefono: trovato morto a letto. Aveva 19 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Un ragazzo diè stato trovatonela Vascon di Carbonera. Si tratta di, palermitano che viveva e lavorava nella Marca, al Ristorantino Carbone in via Cal di Breda. Il padre, non riuscendosi a mettere in contatto con il figlio, ha avvertito il padrone di casa il quale, insieme ai carabinieri, è entrato nell'appartamento, trovando il 19enne morto. Al suo fianco sono state ritrovate alcune bustine contenenti cocaina, il giovane aveva precedenti alle spalle, gli inquirenti ipotizzano una sospetta overdose.