Carnevale 2023, quando inizia? Martedì e giovedì grasso: quando sono (e perché si chiamano così)? Le date da segnare sul calendario

Ormai da qualche giorno si cominciano a vedere le piazze delle città colme di bimbi vestiti in maschera. Ormai il conto alla rovescia è finito: il Carnevale 2023 è iniziato oggi, domenica 5 febbraio. Mentre il Natale viene festeggiato sempre negli stessi giorni, ogni anno la data di start della festa più divertente dell'anno cambia questo perché il suo inizio è dipendente dalla Pasqua. Stando al calendario cristiano il Carnevale inizia il giorno dopo l'Epifania ma viene calcolato sulla base della Pasqua, che è una festività variabile. Il Carnevale inizia esattamente 70 giorni prima della domenica di Pasqua (che cade quest'anno il 9 aprile). È per questo che si chiama Settuagesima. Ma quando finisce il Carnevale 2023?

Carnevale 2023, quando saranno martedì e giovedì grasso?

Il Martedì Grasso è la giornata che chiude la settimana del Carnevale (che ha inizio il giovedì grasso). In questa giornata solitamente sono tantissime le sfilate e feste che si celebrano sia in Italia che nel resto del mondo. Ma non solo è anche il giorno che segna l'arrivo della Quaresima, infatti il Martedì grasso precede di un giorno il Mercoledì delle Ceneri e i 40 giorni prima della Pasqua. Nel 2023 il Martedì grasso si celebrerà il 21 febbraio 2023. Ma perché si chiama martedì grasso? Perché secondo la tradizione in questa giornata era abitudine mangiare cibi prelibati e "grassi" che non potevano più essere mangiati durante il periodo della Quaresima.

Le date

Gli altri appuntamenti da segnare in agenda sono: giovedì 16 febbraio (il cosiddetto Giovedì grasso) e domenica 19 febbraio (l'effettiva domenica di Carnevale). Il 22 febbraio sarà invece il Mercoledì delle Ceneri, il momento d'inizio della Quaresima, ossia il periodo di 40 giorni che precede il giorno di Pasqua.