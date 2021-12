Fuga di gas, esplode il palazzo a Lisbona: Dario Di Nolfo (studente Erasmus) muore a 27 anni

Tragedia in Portogallo. Uno studente di 27 anni, Dario Di Nolfo, di Agrigento, è morto a Lisbona, a causa delle gravi ferite riportate nell'esplosione avvenuta per una fuga di gas. Il giovane si trovava in Portogallo per l'Erasmus. Nell'esplosione avvenuta venerdì sono rimaste ferite altre cinque persone. Nonostante i tentativi di soccorso il 27enne non è riuscito a sopravvivere alle ferite causate dalla deflagrazione. Secondo quanto riporta la Cnn l'esplosione è avvenuta al primo piano di un palazzo ed è stata seguita da un incendio.

APPROFONDIMENTI ATTENTATO SVENTATO Terrorismo, progettavano un attacco durante le feste: arrestati due...

Tanti i messaggi di condoglianze postati sui social per la famiglia del giovane studente. Il sindaco di Agrigento Francesco Micciché si associa anche a nome della giunta «al dolore della famiglia dell’amico Roberto Di Nolfo per la morte del giovane figlio Dario». Profondo dolore anche da dirigenti, tecnici, giocatori e collaboratori dell’Akragas Calcio «per la tragica scomparsa in Portogallo del giovane agrigentino Dario Di Nolfo, figlio di Roberto tifosissimo dell'Akragas e da sempre vicino alla Società biancazzurra. L'Akragas esprime la propria vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia Di Nolfo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA