Daria torna a casa dal turno di infermiera e viene travolta da un'auto: muore a 25 anni

Daria Guazzotti è morta durante la notte all'ospedale di Circolo di Varese: l'infermiera 25enne è stata investita ieri sera da un'auto mentre attraversava via Magenta a Varese.

, in provincia di Alessandria, la giovane si era trasferita da pochi mesi a Varese, per lavorare all'ospedale Del Ponte. È stataa piedi dopo il turno. In seguito all'incidente ha riportato un gravissimo trauma cranico, ed è morta al Pronto soccorso.«Esprimiamo cordoglio per la tragedia - ha spiegato il vicesindaco di Varese Daniele Zanzi - non dobbiamo abbassare la guardia di fronte al tema della sicurezza stradale, in particolare di pedoni e ciclisti». ​​