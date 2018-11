Troppo ubriachi, il campione olimpico di curling e la sua squadra espulsi dal torneo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dovevano partecipare ad un torneo di, ma al momento di scendere in pista per disputare un incontro hanno iniziato a combinare disastri e schiamazzi in serie, a causa della loro. Per questo motivo, un'interadi curling è statadall'impianto edal torneo: tra i quattro atleti c'è anche, il canadese che vinse un oro olimpico a Sochi 2014., insieme ai compagni di squadra Jamie Koe, Chris Schille e DJ Kidby, è stato cacciato dal, un torneo che si tiene nella regione canadese dell'. Una volta scesi in pista, gli atleti hanno iniziato ad urlare, barcollare e rompere anche la loro stessa attrezzatura. Per questo motivo, gli organizzatori del torneo hanno deciso di squalificarli.«A causa del comportamento, assolutamente inaccettabile, della squadra, i membri del team sono stati espulsi dal torneo e da tutti quelli futuri dello stesso circuito», si legge in un comunicato ufficiale. Lo stesso, uno dei migliori atleti di curling della storia, ha ammesso le proprie colpe: «Il comitato organizzatore ha ragione. Eravamo venuti per onorare il torneo, le mie azioni sono state irrispettose e imbarazzanti, la squalifica è stata giusta. Ho permesso a me stesso di perdere il controllo e offendere gli spettatori con le mie azioni. Posso solo scusarmi con tutti».