Cuneo, cerca di uccidersi, la madre di 92 anni vuole salvarlo ma lui la strangola a morte

Lui voleva uccidersi, lei voleva salvarlo. È finita che lui, il figlio, ha ucciso la madre, una 92enne di Cuneo. Si è ferito tagliandosi con un coltello poi si è buttato dal balcone ma senza riportare danni perché era a poca altezza dal suolo e, quando la madre novantenne è intervenuta per salvarlo, per la rabbia, l'ha strangolata a morte.

APPROFONDIMENTI ITALIA Davide Fontana, il bancario che ha confessato l'omicidio di Carol... BRESCIA Davide Fontana, la foto pubblicata dopo aver ucciso Carol Maltesi... VITERBOIETI Omicidio del piccolo Matias, chiuse le indagini: subito processo in... VAL DI FIEMME Trentino, omicidio suicidio: marito spara alla moglie e poi si ammazza IL PODCAST Vibo Valentia, sette colpi per ripagare uno sgarro - l’omicidio...

Il dramma della disperazione è avvenuto a Dronero (Cuneo) e ha riguardato un pensionato di 57 anni, Gabriele Tolosano, ex operaio, da tempo in cura per problemi mentali. Dopo avere ucciso la madre, Olga Aimar, 92 anni, l'ex operaio ha fatto una serie di telefonate farfugliando parole confuse ai parenti, che hanno avvertito i carabinieri. Il cadavere della novantenne, vedova da anni, è stato trovato nella lavanderia.

Donna ucraina violentata dai russi davanti al figlio. Kiev: «È morta per le ferite, il bimbo sotto choc»

Omicidio di Carol Maltesi, le amiche: «Da commessa ad attrice porno, voleva smettere per il figlio»

Trentino, omicidio suicidio: marito spara alla moglie e poi si ammazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA