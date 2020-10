La coppia adotta 16 cuccioli, ma i cani spariscono: l'agghiacciante scoperta dei volontari animalisti

Ultimo aggiornamento: 6 Ottobre, 11:48

Avevanoalmeno, rispondendo ad annunci sul web e sui social. La loro, tuttavia, non era quella di godersi l'amore che solo un cane può dare, bensì un'altra, decisamente più, come hannosuccessivamente alcuniche si erano occupati delle adozioni.LEGGI ANCHE:L'obiettivo di, una coppia residente ad, in, sarebbe stato infatti quello diche tengono in casa. Diversehanno infatti, che avrebbe agito sempre secondo lo stesso modus operandi: prima creavano dei, poi contattavano i volontari per le adozioni. Una volta ottenuti i, tuttavia, i duedei volontari, numeri di telefono compresi, e non facevano più avere notizie sui cani. Come riporta Infobae America , i volontari si sono insospettiti di fronte al comportamento della coppia e si erano molto preoccupati della sorte dei. Non avendo più notizie sui cani, i volontari animalisti avevano cercato di individuare altri profili falsi della coppia, riuscendo in un'occasione a contattare. L'uomo aveva spiegato ad una volontaria di non avere più i due cani che aveva adottato: «Uno me lo hanno rubato, un altro è morto investito da un'auto». Successivamente, la volontaria è stata bloccata. La mobilitazione social delle associazioni animaliste ha permesso di scoprire che la coppia risiede ad Aguascalientes e avrebbe diversi serpenti in casa. Il sospetto è che quei cuccioli siano diventati cibo per i serpenti, come denunciato anche dalla pagina animalista The Pandu, che ha raccolto le segnalazioni arrivate dalle diverse associazioni di volontari cadute nell'inganno della coppia.Dopo la denuncia alle autorità competenti, la coppia avrebbe fatto perdere le proprie tracce. «Aiutateci a individuarli, al momento non si trovano. Non è possibile che continuino a nutrire i serpenti con i cuccioli che prendono in adozione, da volontari che erano in buona fede e sono stati ingannati», l'ira delle associazioni animaliste.