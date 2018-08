Genova, crolla il viadotto Morandi sull'autostrada Auto sepolte. «Decine di morti». Due estratti vivi

Tragedia sull'autostrada A10 a Genova dove è crollato il viadotto Morandi. Diverse auto sono incastrate e schiacciate, mentre alcuni mezzi pesanti sono finiti nel torrente Polvecera. È quanto riferiscono fonti dei carabinieri che stanno intervenendo sul posto. In via precauzionale sono state sgomberate alcune palazzine più vicine alla parta di ponte che non è crollata.



Due estratti vivi. Sono due le persone estratte vive dalle macerie del Ponte Morando, collassato stamani dentro l'alveo del Polcevera e su via Fillak. Secondo quanto appreso, entrambi sono stati avviati al pronto soccorso del san Martino. Intanto è stato avviato il protocollo sisma per la ricerca dispersi.







Cedimento strutturale. Sarebbe stato un cedimento strutturale a provocare il crollo di parte del viadotto Morandi a Genova. Dalle prime informazioni di vigili del fuoco e protezione civile, il cedimento sarebbe avvenuto nel tratto che sovrasta via walter Fillak, nella zona di Sanpierdarena . Entrambe le carreggiate sono precipitate al suolo per circa cento metri. Secondo i soccorritori ci sono oltre dieci morti. I soccorritori che hanno trovato diversi mezzi schiacciati sotto le macerie con persone morte all'interno. Sono due le persone estratte vive dalle macerie del Ponte Morando, collassato stamani dentro l'alveo del Polcevera e su via Fillak. Secondo quanto appreso, entrambi sono stati avviati al pronto soccorso del san Martino. Intanto è stato avviato il protocollo sisma per la ricerca dispersi.

#Genova crolla ponte #morandi per cedimento strutturale.

Ancora non si parla di vittime ma si tratta di un ponte sempre trafficato.

Si inizierà a dar colpa alla pioggia oppure saranno accertate le SICURE #responsabilità? pic.twitter.com/7QzpDIWgOp — Enzo Carella 🇮🇹 (@LeveHome) 14 agosto 2018





LA MAPPA

Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla citta«. Lo scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, dopo il crollo del ponte sull'A10.

Sfiorata fabbrica Ansaldo. Il crollo del viadotto ha sfiorato i capannoni di Ansaldo Energia, una delle principali industrie di impianti per la produzione di energia d'Italia. L'ingresso della fabbrica si trova proprio sotto il viadotto ma il crollo ha interessato una campata situata a pochi metri di distanza che è precipitata su un parcheggio che a quanto sembra in quel momento era vuoto. In questi giorni Ansaldo è chiusa ma nel sito lavorano alcune persone per la manutenzione.

LEGGI ANCHE ----> La scheda del viadotto Morandi ultimato nel 1967 Autostrade segnala sul suo sito sulla A10 Genova-Savona è stato chiuso il tratto tra il bivio A7 Milano-Genova e Genova Aereoporto in entrambe le direzioni. Sull' A10 Genova-Savona tra il Bivio per l' A7 Genova-Serravalle e Genova Aereoporto, in entrambe le direzioni si è resa necessaria la chiusura del tratto. All' interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Inoltre per tale motivo si sono formate code sull' a12 Genova-Rosignano Marittimo verso Genova a tra Genova ESt e il Bivio per l' A7 verso Genova e sull' A7 tra Bolzaneto e il Bivio per l' A10 Genova-Savona. Tuti i mezzi di soccorso sono sul posto.