Croce Rossa, sesso a pagamento: licenziati 21 dipendenti dello staff

«Dal 2015 abbiamo identificato 21 membri dello staff che sono stati licenziati per aver pagato prestazioni sessuali o che si sono dimessi durante un'inchiesta interna. Altri due sospettati di comportamenti sessuali inappropriati non hanno avuto il rinnovo del loro contratto». Lo ha annunciato, in una nota, il direttore generale del Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr), Yves Daccord, dicendosi «profondamente rattristato nel riportare questi numeri».



«Questi comportamenti rappresentano un tradimento delle persone e delle comunità che serviamo. Sono contro la dignità delle persone e avremmo dovuto essere più vigilanti per prevenirli», ha aggiunto Daccord. «Tutto il personale è contrattualmente legato al Codice di condotta del Circ che proibisce esplicitamente l'acquisto di prestazioni sessuali. Questo divieto, in vigore dal 2006, viene applicato in tutto il mondo, inclusi i Paesi dove la prostituzione è legale, perché il Comitato ritiene che lo staff che paga per il sesso è incompatibile con i valori e la missione dell'organizzazione», ha ricordato ancora il Direttore generale del Comitato basato a Ginevra.



«Il Circ ha più di 17 mila membri dello staff nel mondo. Siamo preoccupati che episodi che avrebbero dovuto essere segnalati non siano ancora stati riportati, o che siano stati segnalati ma gestiti in maniera non appropriata. Stiamo prendendo provvedimenti per affrontare questo» problema, ha infine assicurato Daccord.

© RIPRODUZIONE RISERVATA