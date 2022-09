Frontale tra due auto, morto un 43enne: lascia moglie e tre figli. Lo schianto choc nella notte

Un padre di famiglia di 43 anni, Cristopher Okoduwa, di origini nigeriane ma residente a Villorba, nel trevigiano, è morto ieri sera in un brutto incidente a Treviso. La sua auto si è schiantata contro un'altra vettura in viale della Repubblica, all'altezza del McDonald's: è successo poco prima di mezzanotte, come racconta oggi il quotidiano Il Gazzettino.

L'incidente a Treviso, era padre di tre figli

L'impatto è stato terribile: sulle cause indaga la polizia locale. Ferito in modo non grave il conducente dell'altra auto, un 54enne di Maserata, mentre Cristopher, padre di tre figli di uno, otto e dieci anni e marito di una 38enne sua connazionale, ha avuto la peggio ed è morto sul colpo. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati e sono stati richiesti gli esami tossicologici per i conducenti.