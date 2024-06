Cristina Frazzica, l'avvocato Guido Furgiuele indagato per la morte della 30enne travolta in Kayak da uno yacht: «Non l'ho vista»

Da soccorritore a principale indagato per la morte di Cristina Frazzica. Guido Furgiuele è l'avvocato proprietario dell'imbarcazione che avrebbe travolto e ucciso la 30enne di Voghera nel mare di Posillipo domenica pomeriggio. Ieri, martedì 11 giugno, è stato interrogato in Procura, dove si è presentato sotto choc e accompagnato dal padre, il professore avvocato Alfonso Furgiuele, riporta Il Mattino.

L'avvocato indagato sotto choc: non l'ho vista

Furgiuele, il primo a soccorrere l'amico di Cristina Frazzica che è riuscito a salvarsi, ha spiegato di non essersi accorto dell'incidente, così come le altre persone che erano a bordo del cabinato di 18 metri modello Vega che è stato posto sotto sequestro (così come altre due imbarcazioni). Ha ricordato di aver visto un uomo in mare, di essere stato attratto dalle urla di un giovane uomo che si sbracciava e di averlo soccorso.

Attende gli esiti delle indagini tecniche sulla sua imbarcazione.

L'ipotesi: la fuga e il ritorno per soccorrere

L'ipotesi è che, dopo aver causato l'incidente mortale, si sia allontanato - da chiarire se consapevole o meno di quanto accaduto - e solo in seguito sia tornato indietro. Si stringe il cerchio delle indagini, dunque, sull'incidente di domenica pomeriggio, quando una imbarcazione ha travolto il kayak su cui due giovani stavano facendo una escursione nelle acque di Posillipo causando la morte della 31enne Cristina Frazzica. L'sos è stato lanciato circa una mezz'ora dopo la disgrazia dal natante che ha recuperato il giovane professionista sopravvissuto al grave sinistro marittimo.

La velocità della barca

Il corpo senza vita di Cristina è stato trovato a poca distanza dal luogo dell'impatto dai soccorritori, subito dopo l'allarme. Non si esclude che il natante investitore solcasse il mare a velocità sostenuta e che la prua sollevata abbia ridotto notevolmente la visibilità del guidatore. Nelle scorse ore la famiglia della vittima è arrivata a Napoli dove ha incontrato gli investigatori i quali, a breve, intendono disporre l'esame autoptico sulla salma, che farà luce sulle cause di morte della giovane. Un esame che consentirà anche di scoprire se Cristina sia morta sul colpo oppure se un soccorso tempestivo avrebbe potuto salvarle la vita.

Saranno ora le perizie sui natanti a fornire la conferma sull'identificazione della barca killer, accertamenti che riguarderanno anche il kayak a bordo del quale domenica scorsa Cristina e il suo amico avvocato napoletano intendevano trascorrere una domenica in serenità nell'incantevole mare di Posillipo.