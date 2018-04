Colto da malore Cristiano muore all'improvviso Lascia bimba di 2 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASALE - La salma di, 50 anni, è stata fatta rimpatriare dallaper ricevere l'ultimo abbraccio della comunità didove resiede la sua famiglia. Il decesso di Cristiano, chiamato simpaticamente dagli amici Chistian Wagnest, risale a domenica 25 marzo. Il 50enne è stato colpito da un improvviso attacco di cuore mentre stata lavorando nel laboratorio di pasticceria in centro a. I compagni di lavoro lo hanno visto improvvisamente accasciarsi a terra senza un lamento. In attesa dell'arrivo dei personale sanitario dell'ospedale di Berlino, gli amici hanno tentato un massaggio cardiaco nelle speranza di far ripartire i battito cardiaco di Cristiano. Ma non c'è stato nulla da fare. La repentina e tragica morte dell'uomo ha gettato nel dolore e nello sconforto la compagna Diane e la figlioletta Athena di due anni.