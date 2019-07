Malore e corsa in ospedale: imprenditore stroncato a 49 anni

di Mauro De Lazzari

MARCON - Un malore, poi la corsa in ospedale e il ricovero. Ma il giorno dopo il suo cuore non ha retto, nonostante fosse uno deidella Biotekna di Marcon.all'ospedale dell'Angelo di Mestre in seguito ad, lasciando la moglie e i due figli. «Un fulmine a ciel sereno, ho faticato a credere che fosse vero quando si è sparsa la voce in paese». È il laconico commento dell'ex sindaco di Marcon, Andrea Follini, alla notizia della scomparsa di Zanetti. All'ospedale l'uomo era giunto sabato scorso a causa di un improvviso malore che l'aveva costretto a ricorrere alle cure dei sanitari. Zanetti era il titolare da oltre vent'anni dellasia