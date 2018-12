Cristian, ragazzo disabile, cerca amici: «Disposto a pagarli 7 euro l'ora»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Cerco ragazzi della mia età che mi facciano compagnia. Sono disposto a pagare 7 euro all'ora»: questo l'annuncio pubblicato su Facebook da, un ragazzo di 20 anni di Reggio Emilia affetto da. La sua malattia, l'atrofia muscolare spinale, è caratterizzata da degenerazione dei motoneuroni delle corna anteriori del midollo spinale che provoca atrofia muscolare progressiva: Cristian, in pratica, è costretto a restare a letto.Il desiderio più grande di Cristian, come racconta Il Resto del Carlino, è di avere qualcuno che possa tenergli compagnia, perché a dispetto dell'atrofia muscolare la sua mentre è attiva e brillante. Il 20enne si esprime scrivendo su una tastiera virtuale, che muove grazie a un joystick.A tenere compagnia a Cristian ci pensa Irene, la sua ex infermiera che ha trascorso con lui il periodo del tirocinio. Irene non lo ha imenticato, e anche se adesso alvora in una casa di riposo approfitta del suo giorno libero per far visita al giovane.Cristian non vuole rinunciare ai suoi vent'anni, e per farlo ha bisogno anche della compagnia dei suoi coetanei. Proprio per questo ha pensato di pubblicare un annuncio su Facebook, e ha già raccolto i primi risultati: «Se ho paura che possano venire solo per soldi? Per fortuna tanti mi hanno risposto che verranno a trovarmi gratis. Qualcuno ancora di sano a Reggio c'è...».