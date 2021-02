Mario Draghi premier, nel pomeriggio via alle consultazioni: Pd e Forza Italia lo appoggiano, M5S spaccato

Iniziano oggi le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, che questa mattina ha lasciato la sua casa tra i boschi di Città della Pieve in Umbria per arrivare a Roma su un'auto dai vetri oscurati. Nel pomeriggio a Montecitorio lo attendono i primi colloqui con le forze politiche per un governo di «alto profilo», secondo gli auspici del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Un governo certamente europeista, con l'obiettivo di vincere la pandemia, garantire la campagna dei vaccini, rilanciare il Paese e spendere nel modo migliore le risorse europee.

«Quando uno fa il suo lavoro è sempre sereno», ha chiosato intanto stamattina Giuseppe Conte entrando a Palazzo Chigi. Al momento Draghi può contare sul sicuro appoggio di Pd, Iv, Leu e Forza Italia, oltre a quello di forze minori, mentre la spaccatura nel M5s e nel centrodestra (con Fdi ferma sul voto o al massino su un'astensione unitaria e la Lega in forse su un'apertura purchè si voti a breve) ancora non consente di dire quale maggioranza e quanto allargata appoggerà il governo.

Il calendario delle consultazioni dovrebbe essere noto in tarda mattinata, mentre continuano gli appelli del Pd ai Cinque stelle - dopo la riunione di ieri con Leu e M5s - a non disperdere il patrimonio del percorso comune nel Conte bis e per un ingresso dei grillini nel governo. Tra i modelli dei governi tecnici del passato, i partiti auspicano che Draghi non scelga come Monti un esecutivo di soli tecnici, ma si ispiri allo schema misto di Ciampi, avvalendosi anche di ministri politici. Il premier incaricato farà la sua scelta tenendo conto della logica stringente dei numeri, quella stessa che ha sbarrato il passo ad un Conte ter.

Ultimo aggiornamento: 11:38

