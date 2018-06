Crisi di coppia e tradimenti occhio alle possibili cause rivelate da due studi

Tradimenti, il boom a giugno: caldo e testosterone, il desiderio aumenta​

La crisi del settimo anno non è un falso mito e le cause dell'all'interno dellasono diverse, ma piuttosto comuni nella società occidentale: è quanto emerge da duevolti a calcolare le probabilità die a stabilire quali sono i motivi più comuni tra le donne e tra gli uomini.Uno studio condotto da alcuni ricercatori israeliani e pubblicato sul Journal of Sex Research ha analizzato le risposte di 423 uomini e donne eterosessuali, che in un questionario hanno valutato 29 differenti motivi per evitare e resistere ai tradimenti. Con le risposte, è stato possibile calcolare anche la probabilità che ognuno degli intervistati aveva di tradire il proprio partner. Tra i risultati dello studio è emerso come lasia dovuta alla morale dei singoli individui, ma anche dalla paura di rimanere single dopo aver chiuso la storia. Il dato più interessante, tuttavia, è senz'altro quello riguardante le donne intervistate: la maggior parte di chi mostrava una propensione alleaveva unache durava da un periodo compreso, dunque perfettamente in linea con la teoria della crisi del settimo anno. Lo riporta anche IFLScience Un altro studio, condotto da Superdrug Online Doctor , ha invece avuto come obiettivo quello di stabilire come e per quale motivo, all'interno delle coppie eterosessuale, sposate e non, può scattare l'istinto del tradimento. L'indagine ha coinvolto 2000 persone tra donne e uomini nordamericani ed europei e, forse in modo non troppo sorprendente, lesono state le stesse per ogni sesso, indipendentemente dalla provenienza. Le donne nordamericane ed europee hanno indicato come principale ragione della loro infedeltà lada parte del partner, mentre gli uomini di entrambi i continenti hanno ammesso di non essere riusciti a resistere all'della donna con cui era stato consumato il tradimento.Tra le altre cause dei tradimenti delle donne europee spiccano, nell'ordine, l'incapacità di resistere alla bellezza dell'altra persona, i dubbi sul futuro della coppia, le grandi attenzioni dell'altra persona e la necessità di sentirsi sexy e desiderate. Le donne nordamericane, invece, hanno ammesso di aver tradito dopo grandi lusinghe da parte del 'terzo' o di averlo fatto per noia.Gli uomini europei, invece, secondo lo studio tenderebbero a tradire soprattutto quando, all'interno della coppia, il sesso si riduce drasticamente (e in alcuni casi diventa solo un lontano ricordo) e la noia porta alla necessità di provare nuove emozioni. Interessanti anche i dati su come siano avvenuti i tradimenti: nella maggior parte dei casi, indipendentemente dal sesso e dalla provenienza geografica, le persone con cui viene consumata l'infedeltà sono amici o colleghi.