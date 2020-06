Insegnante trovato morto in un cantiere: gli inquirenti indagano sulla moglie

Mauro Palmiro è stato trovato morto in un cantiere di Crema lunedì mattina. Le prime ipotesi hanno fatto pensare a un colpo di pistola, ma sembra che ad ucciderlo non sia stato lo sparo, secondo l'autopsia. Il professore con la passione per la musica che insegnava all'Itis Galilei di Crema non è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco, ma non sono ancora chiare le cause della morte.

Al momento gli inquirenti stanno valutando ogni ipotesi, dall'omicidio al suicidio e per ora è stata messa nel registro degli indagati la moglie. Sembra che la donna non abbia collaborato durante l'interrogatorio e che sia stata portata successivamente in ospedale in stato di choc.

Palmiro aveva da poco concluso gli esami di maturità, descritto da tutti come un bravo musicista era molto attivo anche come ambientalista.

