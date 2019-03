Crede che il marito la tradisca, mamma affoga la figlia di 3 anni per vendetta

di Alessia Strinati

È convinta che il, così si vendica. Doveva essere una punizione per il marito, così la 36enne Claire Colebourna piccola Bethan, di solinella vasca da bagno della loro casa a Fordingbridge, nel Regno Unito. Dopo averla affogata, l'ha messa nel lettino ed è li che è stata trovata priva di vita.A fare la scoperta choc è stata la nonna della bambina, che avrebbe voluto svegliarla per fare colazione. La donna però ha subito notato che la piccola aveva ancora i capelli bagnati e si è resa conto che non respirava. Secondo quanto riporta la stampa locale , la nonna ha chiamato i soccorsi ma per Bethan non c'è stato più nulla da fare. La mamma ha ammesso di volersi venicare del marito, convinta che avesse una relazione extraconiugale.La donna si era convinta di essere spiata, che il marito non voleva la bambina nella sua vita e che per questa ragione volesse chiedere il divorzio. Tutte supposizioni errate, ma che erano diventate per Claire una vera ossessione, fino addirittura a spingerla ad uccidere la sua bambina. Inizialmente la mamma ha negato tutto, poi è arrivata la confessione in cui ha raccontato i soi sospetti e ha motivato il delitto dicendo che non voleva che la bimba soffrisse per la separazione.