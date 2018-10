Tradito dal navigatore s'incastra col Tir nella strada "girato" con la gru

CREAZZO - Nella tarda mattinata di oggi, 26 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti tra via Rivella e via della Rampa sui colli di Creazzo per liberare e fare riprendere il viaggio ad autoarticolato rimasto bloccato nello stretto incrocio tra le due strade. L’autista, tradito dal navigatore è rimasto bloccato nella curva non potendo più proseguire. I pompieri intervenuti anche con l’autogrù hanno lavorato un paio di ore per spostare e girare il rimorchio carico di 280 quintali di materiale plastico, permettendo così all’autista di riprendere il viaggio.

