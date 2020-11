«Introdurre anche le zone bianche»: la proposta per salvare il Natale

Introdurre una "zona bianca" per le Regioni in base al rischio Covid per consentire "un Natale un po' più libero all'economia e alla socialità". E' la proposta al governo del premier Giuseppe Conte avanzata dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Proposta che è stata però giudicata con scetticismo dal presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli: "Fino a dopo il periodo natalizio credo ci siano troppo rischi per ulteriori abbassamenti".

