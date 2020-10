Covid, il virus resiste sulla pelle fino a nove ore: cinque volte di più rispetto all'influenza

Tra i fattori che determinano un'alta velocità di trasmissione, ci sarebbe la grande capacità di resistenza. Il virus del Covid rimane sulla pelle degli esseri umani fino a 9 ore, quello dell'influenza meno di due. Il risultato venuto fuori da uno studio giapponese certifica, qualora ce ne fosse bisogno, l'importanza di lavare e igienizzare le mani con cura e a lungo. La scoperta è degli scienziati della Kyoto Prefectural University, grazie al prelievo, durante l'autopsia, di diversi campioni di pelle a circa un giorno dal decesso del paziente. Il Sars Cov 2 resiste in media 9.04 ore, quasi cinque volte di più se confrontato con il virus che causa l'influenza A (Aiv).

COVID-19: Researchers In Japan Say Coronavirus Can Stay Active On Human Skin For 9 Hours @MoHFW_INDIA @drharshvardhan #IndiaFightsCorona #CoronaVirusUpdates https://t.co/v52jcIKjvD

Dallo studio, comunque, emerge anche una nota positiva. Il Coronavirus è, infatti, più facile da eliminare sulla pelle rispetto ad altre superfici, quali vetro, acciaio e plastica. La ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Clinical Infectious Diseases, insiste naturalmente sul lavaggio frequente delle mani: «La resistenza implementa la diffusione - si legge - ma l'igiene può giocare a nostro favore, limitando le infezioni».

LEGGI ANCHE: Coronavirus, scendono i nuovi positivi delle Marche (98), ma crollano i tamponi e la percentuale si impenna/ La mappa del contagio

Basterebbero, infatti, appena 15 secondi di etanolo, sostanza che si trova abbondante in saponi ed igienizzanti per neutralizzare il virus.

Our October issue is out today https://t.co/xy3ejbSRVW Featuring #antibiotics resistance, needs, & prophylaxis, #COVID19, #chikungunya vaccine, #influenza, and much more. pic.twitter.com/vQ0dk1hhqK

— The Lancet Infectious Diseases (@TheLancetInfDis) September 24, 2020