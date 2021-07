Varianti, Ilaria Capua: «Alcuni virus si attenuano, ma ci vogliono anni o addirittura decenni»

Ilaria Capua, sui social, risponde ad alcune domande sul Covid e le varianti. «Alcuni virus si attenuano, ma ci vogliono anni o addirittura decenni. I cicli di evoluzione ed adattamento virale sono spesso dei macrocicli difficili da misurare su periodi brevi», replica su Twitter la direttrice dell'Uf One Health Center dell'Università della Florida.

Alcuni virus si attenuano, ma ci vogliono anni o addirittura decenni. I cicli di evoluzione ed adattamento virale sono spesso dei macrocicli difficili da misurare su periodi brevi. https://t.co/4Qh4VWtair — Ilaria Capua (@ilariacapua) July 3, 2021

la domanda di un utente recitava: «Perché scienziati continuano a raccontare la favoletta del virus che diventa più buono, non si capisce se per ignoranza (difficile) o per altre ragioni?». Da qui la risposta della Capua, che si rifaceva poi ad un altro tweet sul virus del vaiolo.

