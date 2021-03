Covid, vaccinata in Basilicata a 108 anni la donna più anziana d'Italia: «Grazie a tutti»

POTENZA - Vaccino contro il Covid per la donna più anziana d'Italia. Natalina Adele Ferraro ha 108 anni e ieri è stata vaccinata. La donna vive a Picerno, in provincia di Potenza, con uno dei suoi sette figli. Ne ha dato notizia l'Azienda sanitaria del capoluogo lucano (Asp Basilicata), specificando che la donna è nata il 25 dicembre del 1912. Una storia significativa per il Paese dopo le polemiche sui ritardi della campagna di vaccinazione.

A somministrarle la dose di vaccino Pfizer nella sua abitazione è stata l'infermiera dell'Asp Basilicata, Giusi Mascolo, assistita dal dottor Antonio Marsico, anestesista in pensione, medico volontario. «Grazie a tutti e bacioni», le parole della signora. La nonnina, che vive a casa con la figlia Egidia Manicone, ha avuto 7 figli di cui quattro ancora in vita.

Prosegue in Basilicata la campagna di vaccinazione contro il Covid. In questi giorni tocca alle persone fragili, mentre il presidente Vito Bardi scrive sui suoi profili social: «La Basilicata è al 4° posto tra le Regioni che hanno somministrato più vaccini in Italia. È il dato più alto di sempre della nostra Regione. È sempre poco, ma stiamo vaccinando Over 80 ed estremamente fragili nei più piccoli Comuni e questo inevitabilmente penalizza il dato assoluto. Ma è una scelta giusta, "data driven" e ha svuotato le terapie intensive, che hanno il tasso di riempimento più basso d'Italia secondo».

