Covid, record di morti in Russia e Germania. Boom di casi in Giappone e Corea del Sud. Boccia: «Non possiamo aprire tutto»

Coronavirus, tutte le principali notizie dall'Italia e dal mondo in diretta: in Germania boom di casi, mentre la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, difende il criterio dei 21 indicatori per le chiusure e le riaperture nelle singole Regioni.

LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 11.10 Palermo, Orlando: «Sì a scuole aperte ma con screening efficace» Un «adeguato» piano di screening nelle scuole. È la richiesta avanzata ancora una volta dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando che sottolinea come proprio la «piena e preannuncia efficacia» del piano di screening della popolazione scolastica da parte dell'Asp sia stata posta «a motivazione dalla sospensione del provvedimento di chiusura delle scuole cittadine». «Torno a chiedere con forza, in spirito di collaborazione istituzionale e per evitare allarmismi che il Comune di Palermo abbia un quadro di dati chiaro e completo della situazione in città, sia nel mondo della scuola dell'obbligo sia più in generale con riferimento alla tenuta del sistema sanitario e ospedaliero dedicato al Covid e ordinario e della medicina territoriale, di fronte all'aumento dei contagi e dei ricoveri - afferma Orlando - Il Comune ha fatto tutto quanto è nelle sue competenze, e anche oltre, per facilitare l'attività di screening nelle scuole e attendiamo quindi dalle autorità sanitarie di avere informazioni chiare circa un piano di intervento realistico e tempestivo o di ogni altro provvedimento necessario per la tutela della salute dei cittadini».





Ore 11.00 Boccia: «Non possiamo aprire tutto» «Aprire tutto non è contemplato, ci porterebbe al primo gennaio 2020 e non ci possiamo arrivare fino a quando non abbiamo la certezza che ne siamo fuori. Anche con il vaccino bisogna tenere in sicurezza tante persone». Lo ha detto Francesco Boccia nel corso di una audizione alla Camera. «Riduciamo il contagio e i luoghi del contagio e poi valuteremo le diverse condizioni territoriali», ha spiegato il ministro delle Regioni.



Ore 10.45 Giappone, record di casi a Tokyo Nuova impennata di casi in Giappone: per la prima volta accertati 2000 contagi in 24 ore. Ad oggi Tokyo ha registrato circa 35.000 positività, il numero più alto tra le 47 prefetture del Paese, mentre nel resto dell'arcipelago i casi continuano a crescere a un ritmo che non si vedeva da metà agosto. A livello nazionale dall'inizio della pandemia il totale si assesta a 123.148 con 1.932 decessi complessivi.

Ore 10.10 Brusaferro: «I 21 indicatori sono affidabili e funzionano» Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, difende i 21 criteri per le aperture differenziate. «Sono affidabili e per 26 settimane ci hanno guidato correttamente. Le Regioni si sono impegnate molto a raccogliere e diffondere i dati, i cinque criteri di cui parlano (la percentuale dei tamponi positivi, l'Rt, il tasso di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive e nei reparti di medicina, le risorse destinate al contact tracing) sono già compresi nei 21, con gli altri che li completano. Senza quei 21 criteri, non avremmo avuto l'alert di inizio ottobre, tempestivo e confermato dalla realtà dei fatti» - spiega il presidente dell'Iss a La Stampa - «Gli indicatori predittivi della curva epidemica vanno testati su impatto e affidabilità. Quasi tutti i dati attualmente disponibili sono in tempo reale, calcolando che il tempo di incubazione del virus varia da 4 a 14 giorni, siamo comunque in grado di individuare il trend e di capire dove stiamo andando. L'Rt sta scendendo, dobbiamo portarlo sotto 1 ed è il primo dato che si riduce, prima del calo dei ricoveri e dei decessi. Entro Natale potremmo farcela, ma dipende dallo sforzo di tutti. Se rispettiamo la triade 'mascherina-distanziamento-igiene delle mani' potremmo evitare anche una terza ondata, che è un rischio concreto. Ci saranno ancora mesi di emergenza e lotta contro il virus».

Ore 9.56 Russia, la curva rallenta ma è record di morti In Russia nelle ultime 24 ore sono stati accertati 456 decessi provocati dal Covid-19: il massimo finora registrato in un solo giorno dall'inizio dell'epidemia. Lo riporta il centro operativo nazionale anti-coronavirus. Il totale delle vittime del virus Sars-Cov-2 in Russia, stando ai dati ufficiali, sale così a 34.387. I nuovi contagi sono scesi invece a 20.985, ieri erano 22.410. A Mosca i nuovi casi di Covid-19 sono stati 4.174, il minimo dal 28 ottobre secondo la Tass. I contagi accertati in Russia sono in totale 1.991.998.

Ore 9.40 Galli: «Terapie intensive al collasso, più morti che guariti» I decessi per Covid-19 in Italia non si fermano e, «per quanto riguarda i morti, ne vedremo anche altri. Questa cosa soltanto a dirla mi dà angoscia, ma ne vedremo ancora perché i processi sono in cammino: le infezioni che sono già avvenute fatalmente producono anche questo. Siamo pericolosamente vicini alla fatidica soglia dei 4mila pazienti in rianimazione». Lo ha detto Massimo Galli, ordinario di Malattie infettive alla università Statale di Milano e direttore Malattie infettive dell'ospedale Sacco, ospite di 'Agorà' su Rai 3. «Se le rianimazioni si svuotano, se hanno un ricambio, purtroppo lo hanno più con i decessi che con le dimissioni».



Ore 9.15 Galli: «La curva dei contagi rallenta» «La curva dei contagi forse sta rallentando. Non basta il dato di ieri per poter stabilire una tendenza, ma i dati complessivamente fanno presumere una flessione. O almeno che si stia raggiungendo un plateau. Se fosse davvero così vorrebbe dire che abbiamo i primi risultati, che si affermano con una certa lentezza, dei provvedimenti che sono stati presi e forse della capacità di molti italiani di mettesi autonomamente in sicurezza». Lo ha detto Massimo Galli, ordinario di Malattie infettive all'università statale di Milano e direttore Malattie infettive dell'ospedale Sacco, ospite alla trasmissione 'Agorà' su Rai 3.

Ore 9.00 Germania, boom di nuovi casi e decessi La Germania segnala 17.561 nuovi casi di coronavirus e altri 305 decessi dopo i 14.419 contagi registrati ieri con 267 morti. I dati aggiornati dell'Istituto Robert Koch parlano di un totale di 833.307 casi dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 13.119 vittime. Sono invece circa 546.500 le persone guarite.

Ore 8.40 Sandra Zampa difende i 21 criteri «Il criterio dei 21 indicatori» che regolano chiusure e riaperture delle regioni in base al rischio di Covid-19 «è in essere da aprile. È un metodo di lavoro comune di cui hanno fatto parte anche le Regioni e che va avanti da molti, molti mesi. Comprendo che da parte dei presidenti delle Regioni si chiedano confronti, dialoghi, colloqui», e su questo «io credo non ci sia alcuna indisponibilità da parte di nessuno. Neanche del Comitato tecnico scientifico», che «non ha mai detto un solo no a un'audizione, a un confronto che sicuramente troverà una porta aperta». Lo ha sottolineato la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, intervenuta ad 'Agorà' su Rai 3. «I 21 criteri - ha ricordato inoltre Zampa - sono stati decisi nella Cabina di regia. Non è il Cts che ha messo a punto quel sistema, che è molto raffinato».

Ore 8.00 Corea del Sud, casi in aumento Continuano ad aumentare i nuovi casi di coronavirus in Corea del Sud e per il quinto giorno consecutivo ne sono stati registrati oltre 200 in 24 ore. Lo riporta il Guardian. L'ultimo dato, 313, è il più alto dallo scorso agosto. Di questi 245 sono casi di trasmissione locale, 68 importati. Il governo di Seul ha deciso di inasprire le misure anti-Covid più rigide nell'area della capitale dove vive la metà dei 52 milioni di abitanti della Corea. Il numero totale dei casi di coronavirus nel Paese è arrivato a 29.311 e 496 vittime.

Ore 7.40 Australia, mini lockdown locale di sei giorni Il premier dell'Australia meridionale ha annunciato l'imposizione di un lockdown di sei giorni per contenere la diffusione del coronavirus dopo la scoperta di un focolaio in un hotel. Lo riporta il Guardian. L'Australia in generale è riuscita a gestire la pandemia di Covid-19 meglio di quasi tutti i Paesi al mondo con meno di 28.000 casi totali e poco più di 900 vittime. Nel sud, dopo oltre sette giorni senza un caso di trasmissione locale, sono stati registrati 20 contagiati ad Adelaide dove altre 4.000 persone sono state costrette a mettersi in isolamento. Per questo il premier Steven Marshall ha annunciato le nuove misure e altri stati dell'Australia hanno chiuso i confini al sud. Il lockdown, che partirà dalla mezzanotte di oggi, sarà mini nella durata ma abbastanza rigido. Chiuderanno tutte le università e le scuole tranne per i bambini con disabilità e i figli di lavoratori essenziali; stop a bar, ristoranti, pub, locali e anche al cibo da asporto; in ospedale si potrà andare solo per chemioterapie o altre cure per il cancro e per interventi urgenti; divieto di sport all'aperto, attività molto praticata in tutta l'Australia soprattutto adesso che è estate. E naturalmente fermi tutti i viaggi all'interno della regione.

Ultimo aggiornamento: 11:42

