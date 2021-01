Covid, lo studio della Sapienza: «Può causare o peggiorare disturbi mentali, dalla depressione all'epilessia»

Il Covid non danneggia solo la salute fisica delle persone ma anche quella psichica. In alcune persone, può arrivare a scompaginare le connessioni nervose e far degenerare i neuroni, causando la comparsa o il peggioramento di malattie mentali, come depressione, psicosi, disturbo bipolare, disturbi cognitivi, disturbo ossessivo-compulsivo, post-traumatico da stress, epilessia.

È la conclusione di uno studio italiano, pubblicato sulla rivista Translational Psychiatry da un gruppo di ricercatori guidati da Luca Steardo dell'Università Sapienza di Roma e Giustino Fortunato di Benevento. La causa starebbe nei processi di neuroinfiammazione innescati dal Covid-19, aggravati dalle condizioni di stress indotto dalle particolari condizioni di vita e dal grave timore di contrarre l'infezione. La comparsa o peggioramento di disturbi mentali può aversi anche in quelle persone che non hanno avuto gravi sintomi di Covid-19, «ma che mostrano una particolare risposta immunitaria individuale, sulla base di fattori genetici ed epigenetici - spiega Steardo - che induce processi neuroinfiammatori, capaci nel tempo di scompaginare le connessioni nervose e far degenerare i neuroni, disordinando l'organizzazione di alcune aree del sistema nervoso centrale».

Questi effetti a livello del sistema nervoso non sono perà una novità dell'attuale pandemia. «Bisogna ricordare che pandemie del passato, come la Spagnola, ma anche le più recenti e meno gravi epidemie di Mers e Sars 1, sono state caratterizzate dall'insorgenza a distanza di una vasta gamma di disturbi neuropsichiatrici in seguito all'infezione - conclude Steardo - Per questo suggeriamo una più attenta osservazione circa la comparsa di possibili alterazioni comportamentali in soggetti con storia di contagio, e, se necessario, la possibilità di allestire specifici registri in futuro».

