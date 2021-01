Covid, il ministro Speranza: «Contro il virus restrizioni ancora per qualche mese»

Covid in Italia: bisogna resistere ancora qualche mese. «Questa è la prima grande sfida: non pensare di aver vinto, tenere altissimo il livello di attenzione e continuare con comportamenti corretti e misure restrittive che sono l'arma fondamentale per la nostra battaglia contro il virus ancora per qualche mese». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al webinar “A me il braccio please. Vaccinare contro il Covid-19 gli operatori sanitari” organizzato dalla Federazione italiana medici pediatri (Fimp).

Ieri, ha affermato Speranza, «ho firmato delle ordinanze che riportano in arancione un pezzo significativo del nostro Paese e in Europa i dati della recrudescenza del virus sono molto significativi». Il virus, ha avvertito, «continua cioè a circolare e continua ad essere un avversario molto temibile e purtroppo ancora per qualche tempo le misure di mitigazione e le regole sono e resteranno l'arma fondamentale con cui difenderci».

Sulle vaccinazioni anti-Covid «siamo partiti con un ritmo molto determinato e ieri abbiamo superato le 500.000 vaccinazioni in Italia» ma «penso che siamo ancora all'inizio del percorso e le dosi di cui disponiamo sono ancora evidentemente limitate».

